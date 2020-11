BRUNICO – Manfred Moelgg è positivo al Coronavirus. Il 38enne è attualmente ricoverato in un ospedale di Brunico dopo essere risultato contagiato ad un tampone effettuato il 9 novembre in vista di un allenamento in Val Senales. Secondo il Dolomitien, anche i suoi genitori sono riusltati positivi. Ancora non si sa quando Moelgg potrà tornare a gareggiare. Un nuovo test è previsto il 26 novembre. ” Questa malattia mi Advertisements – spiega lo sciatore al giornale – Tornerò a gareggiare nel gigante in val d’Isere il 5 e 6 dicembre solo se sarò davvero di nuovo in forma. Altrimenti se ne riparla nel gigante di Alta Badia del 20 dicembre”.

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram