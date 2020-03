Il campione siciliano: “Sarebbero ancora un mio obiettivo” ROMA (ITALPRESS) – Vincenzo Nibali ha invitato le persone ad aiutarsi a vicenda e a “rimanere forti e unite” durante la pandemia di Covid-19, mettendo in secondo piano le sue ambizioni per il 2020 in attesa che la stagione ricominci con un nuovo calendario. “E’ un momento strano perche’ nessuno sa quando ricominceremo a correre – ha detto il 35enne campione messinese della Trek-Segadredo in un video live su Facebook – Penso che tutti gli altri corridori si sentano allo stesso modo e si facciano le stesse domande, ma non ci sono risposte facili e sembra inutile allenarsi senza un obiettivo”. Vincitore in carriera di Giro, Tour e Vuelta, lo ‘Squalo’ ha deciso di restare a Lugano, in Svizzera, dove vive con sua moglie Rachele e la figlia Emma, in questo periodo di ‘crisi sanitaria’. Nibali si sofferma poi sui Giochi Estivi, che restano un suo obiettivo: “Le Olimpiadi si svolgono solo ogni quattro anni, quindi devono essere considerate importanti. Vedremo se si faranno o se dovremo aspettare un anno. Non credo che far slittare le Olimpiadi al 2021 sia una cattiva idea. Quest’anno ho 35 anni, quindi potrebbero essere ancora un obiettivo per me”. Nibali dice anche la sua su un eventuale taglio degli ingaggi per fronteggiare il momento difficile, anche economico, del ciclismo: “Non riesco a capire perche’ lo stipendio di un atleta sia legato al virus. Sono sicuro che quando tutto questo finira’, sara’ un momento difficile per il nostro sport e tutti gli stipendi potrebbero essere piu’ bassi, ma vedremo. Sara’ lo stesso per tutti”. (ITALPRESS). mc/red 20-Mar-20 23:14