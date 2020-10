Verso Crotone

La partenza per la trasferta di Crotone comunque non è in discussione ma si attende l’esito del secondo tampone per Cristian Raimondi, ex giocatore nerazzurro e ora collaboratore dello staff tecnico, asintomatico, per capire se potrà imbarcarsi sull’aereo o se rimarrà in isolamento. La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, prevista come sempre per le

13.30, è stata annullata. Era già successo, dall’inizio della stagione, il 2 ottobre scorso, quando Rafaelalla vigilia diera risultato positivo per poi negativizzarsi al secondo tampone conoscendone l’esito proprio la mattina prima della partita. Raimondi è il primo membro dello staff tecnico contagiato. In precedenza erano risultati positivi solo giocatori: Marcoa marzo nei controlli dopo la trasferta di Champions League a Valencia; Pierluigi, José Palomino e Duvanin occasione del raduno a Zingonia il 31 agosto e quindi Marcoin ritiro in Islanda con l’Italia Under 21.