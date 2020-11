LONDRA – Anche Alexander Povetkin è risultato positivo al Coronavirus. Il match per il titolo dei pesi massimi WBC contro Dillian Whyte, in programma il 21 novembre a Londra, non potrà andare in scena ed è stato rinviato a gennaio. Una notizia che ha scosso il panorama del pugilato con il promotore Eddie Hearn che ha commentato la notizia: “In primo luogo, vogliamo augurare ad Alexander Povetkin una pronta guarigione. Questo è un momento impegnativo. Ci saranno molti alti e bassi nei prossimi mesi. Non vediamo l’ora che il match si possa disputare a fine gennaio“. Povetkin, medaglia d’oro olimpica con un record di 36-2-1 fra i pro, ha battuto Whyte (27-2) nel loro primo incontro lo scorso agosto. Le uniche sconfitte del russo sono arrivate quando ha combattuto per i titoli dei pesi massimi contro Wladimir Klitschko nel 2013 e Anthony Joshua nel 2018.

