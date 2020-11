ROMA – I positivi al Covid-19 in casa Roma salgono a cinque. Dopo gli ultimi casi riguardanti il bomber Edin Dzeko e il portiere della Primavera Pietro Boer hanno contratto il Coronavirus i difensori Federico Fazio e Davide Santon e il centrocampista Lorenzo Pellegrini. Il centrale argentino domenica era in panchina al ‘Ferraris’ nella sfida vinta dai giallorossi sul Genoa per 3-1; l’esterno ex Inter sta Advertisements

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram