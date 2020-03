Secondo la BBC entro le prossime 48 ore verra’ annunciato il rinvio LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “Work in progress”, ma la sensazione e’ che anche Wimbledon si arrenda al Covid-19. In realta’ e’ praticamente una certezza, si attende solo l’ufficialita’ che dovrebbe arrivare tra domani e giovedi’ e che sembra ormai inevitabile secondo quanto riportato dalla BBC. L’All England Club afferma che non e’ ancora stata presa una decisione definitiva e che ci sono ancora riunioni in corso, ma secondo l’emittente inglese entro 48 ore dovrebbe arrivare l’ufficialita’ dello slittamento del torneo se non della cancellazione, visto che il calendario e’ molto intasato. Salteranno con ogni probabilita’ anche gli altri tornei inglesi in erba come Nottingham, Birmingham, Eastbourne e il Queen’s di Londra. (ITALPRESS). ari/red 31-Mar-20 21:24