Napoli-Fiorentina: segui la sfida in diretta sul nostro sito

“Situazione diversa da Juve-Napoli”

“Quella di ieri è stata una giornata intensa per la positività di Fabian – ha spiegato l’ordinario di Patologia clinica e responsabile dello staff sanitario che cura i tamponi del Napoli – e c’è stato quindi un ulteriore controllo su quello ordinario. La gestione dello staff del Napoli è sempre corretta, al di là di chi lo critica”. Il professore è tornato poi sulla partita di campionato contro la Juventus non disputata che aveva portato al 3-0 a tavolino per i bianconeri e poi al ricorso vinto dagli azzurri, che hanno riottenuto il punto di penalizzazzione e aspettano ora di giocare la partita: “Il Napoli in quell’occasione doveva effettuare una trasferta spostando 50 persone e l’ASL fermò tutto in maniera corretta. Nel caso Fabian stiamo parlando di situazione isolata e gestibile non dovendo cambiare regione viaggiando in aereo”.