Il vincitore del Tour 2018 a favore dei sanitari dell’Nhs ROMA (ITALPRESS) – Geraint Thomas ha raccolto oltre 325.000 sterline (oltre 370mila euro) per il servizio sanitario britannico dopo aver pedalato sui rulli sulla sua bicicletta per 36 ore negli ultimi tre giorni. Il 33enne gallese del Team Ineos, vincitore nel 2018 del Tour de France, ha intrapreso tre ‘sessioni’ di 12 ore, rispecchiando cosi’ i turni standard degli operatori sanitari dell’Nhs che si occupano della pandemia di Covid-19. Thomas aveva iniziato la sua maratona benefica venerdi’ chiudendo ieri sera, ma anche in mattinata sono arrivate offerte dagli ‘internauti’ che hanno sostenuto il britannico. “Grazie a tutti per il vostro sostegno e le donazioni, mi hanno fatto andare avanti”, ha scritto su Instagram un esausto Thomas. (ITALPRESS). mc/red 18-Apr-20 12:54