VICENZA – Il Vicenza, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto di aver inoltrato richiesta alla Lega Serie B per il rinvio della gara con il Chievo, in programma sabato 21 novembre. Troppi gli indisponibili causa Coronavirus tra le fila dei biancorossi, che recuperano il solo Loris Zonta (ora in attesa di completare le visite di idoneità) e devono ancora fare i conti la positività di Lamin Jallow,

Advertisements

che ripeterà il tampone tra quattro giorni. Dopo l’ultima tornata di test nessun altro contagiato per il Vicenza che oggi, come da protocollo, ha svolto altri tamponi.

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram