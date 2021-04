ci sperano in cinque

—

Non andando oltre l’1-1 contro l’Atalanta in casa, la Roma (55 punti) ha visto ridursi al lumicino le speranze di poter raggiungere il quarto posto, che dista oggi 10 punti. Fonseca in Champions ci potrà andare soltanto vincendo l’Europa League, ma prima dovrà battere il Manchester United in semifinale, e già questa non sarà impresa facile. Il rischio concreto è di chiudere al settimo posto e di doversi consolare con i playoff della nuova Conference League. L’Atalanta (65) ha buttato all’Olimpico una grossissima occasione per salire al secondo posto e blindare la Champions, ma ha un calendario favorevole, che si concluderà con la sfida al Milan. Nonostante la sconfitta interna contro il Sassuolo, la squadra di Pioli conserva il secondo posto, con un solo punto di vantaggio proprio su Atalanta e Juventus, e appena tre sul Napoli (63), che ha travolto la Lazio. La squadra di Gattuso è in salute e può davvero sparigliare le carte in questo finale, dopo una stagione travagliata, anche perché dovrà affrontare soltanto squadre già senza obiettivi o in lotta per la salvezza (ma occhio al Toro lunedì). La Juve è attesa da un finale all’altezza: non riuscire a centrare la qualificazione alla Champions sarebbe un disastro, per la società e lo stesso Pirlo. Si riducono di molto le speranze della Lazio, ora in ritardo di 7 punti dal quarto posto: Simone Inzaghi deve però ancora recuperare la partita con il Torino.