CORTINA – Condotta da Petra Loreggian, voce di Rds 100% Grandi Successi, nella Stazione a Cortina d’Ampezzo è avvenuta la cerimonia d’apertura dei Mondiali di Cortina 2021. Un racconto di grande impatto, che in 75 minuti, con lo sfondo impareggiabile dei “Monti Pallidi”, ha ripercorso la storia dello sci mondiale valorizzando l’unicità dell’Italia e delle Dolomiti , Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Questo, oltre alla sfilata delle nazioni partecipanti, il “cuore” della inaugurazione dei Mondiali Advertisements firmata dall’architetto-designer Roberto Malfatto. Un numero ristretto di media e pubblico, per le restrizioni anti-covid, hanno potuto assistere allo show che sotto la neve ha aperto il sipario sulla 46a edizione della rassegna internazionale. Da lunedì si inizia a fare sul serio , meteo permettendo, in palio le prime tre medaglie.

Cortina 2021, Goggia: “Sarò ambassador”

E intervenuta nel corso della cerimonia di apertura dei Mondiali Sofia Goggia inviando un messaggio di in bocca al lupo all’evento: “Non è un momento facile, mi piacerebbe essere qui con voi, parteciperò a questo mondiale solo in veste di ambassador. Sarà un grande mondiale, so l’impegno della Fondazione e tutti gli enti per la realizzazione di questo mondiale. Tiferò con tanto calore i miei compagni”. L’azzurra sarà la grande assente per la frattura del piatto tibiale del ginocchio destro subito la scorsa settimana a causa di una caduta sulle nevi di Garmisch.

Roda: “Sarà un grande mondiale”

“Ringrazio la Fondazione Cortina che in questi anni ha portato a termine un immenso lavoro, importante affinchè i Mondiali avessero i successi che meritano. Sarà un grande mondiale, voluto con molto impegno da parte di tutti”. Così il presidente della Fisi, Flavio Roda, nel dare il via ai Mondiali di sci alpino di Cortina, un ringraziamento al quale si è unito il primo cittadino della città, Gianpietro Ghedina: “Cortina scrive una nuova pagina della sua storia. Se le leggendarie Olimpiadi di Cortina del ’56 realizzavano il sogno dell’Italia della ricostruzione, la storia dei mondiali è la storia dell’Italia della ripartenza. Primo evento sportivo mondiale in questa era pandemica. Oggi incorona i campioni sul tetto del mondo dello sci alpino, domani realizzerà il sogno a cinque cerchi con I Giochi di Milano-Cortina. Questi grandi eventi sportivi sono l’occasione di rilancio del nostro territorio e sviluppo sostenibile in termini di riqualificazione di strutture e dei servizi puntando all’avanguardia e da duraturi effetti di legacy”. Il Presidente di Fondazione Cortina, Alessandro Benetton conclude: “Dicevano i latini: non si spezza e non vuole arretrare, così abbiamo vissuto questo momento e voluito guardare avanti fiduciosi del futuro perché il futuro non aspetta. Abbiamo fatto appello ai valori più profondi del mondo dello sport, anticvhi. Lo sport è sfida ma anche inclusione, è duello e fratellanza, elementi che magicamente si fondono assieme simultaneamente. Siamo qui perché abbiamo fatto squadra”