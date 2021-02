CORTINA – Corinne Suter è stata la più veloce nella discesa ed ha vinto la medaglia d’oro con il tempo di 1’34″27. La svizzera era riuscira ad arrivare al secondo posto nel SuperG del Mondiale di sci alpino ed ora è salita sul gradino più alto del podio. Medaglia d’argento nei 2.660 metri della Olympia delle Tofane, è stata la tedesca Kira Weidle, unica atleta del proprio paese

in gara, che ha sorpreso tutti con il suo tempo di, a causa di un errore, all’altra elvetica, che giovedì aveva vinto il titolo di SuperG proprio davanti a Suter, inPer l’Italia, senza Sofia Goggia infortunatasi ad una settimana dall’inizio del mondiale, in una gara con pista e meteo perfetti e solo 31 atlete al via, la migliore è statain 1’35″10. Poi, ci sono Laura Pirovano, 12ª in 1’35.”44; Nadia Delago, 15ª in 1’35″69, e Francesca Marsaglia, 17ª in 1’35″81.

Fonte tuttosport.com

