ROMA – È stato omologato il risultato di Cosenza–Salernitana, gara disputata lo scorso 29 novembre e terminata 1-0 in favore degli ospiti, e inizialmente con il risultato rimasto sub-iudice dopo che i rossoblù hanno giocato per alcuni minuti in dodici uomini a causa l'ingresso in campo non autorizzato di Ba, poi espulso. Nel dispositivo del Giudice Sportivo si legge che " non emerge alcun errore tecnico da parte dell'Arbitro; inammissibile, e comunque respinge nel merito, il ricorso presentato dalla Soc. Cosenza, omologa il risultato della gara Cosenza-Salernitana con il punteggio di 0-1 ".