COSENZA – La Salernitana raccoglia i tre punti al San Vito Marulla battendo il Cosenza 1-0 in trasferta con una rete di Tutino . Con questi tre punti la squadra di Castori torna al primo posto in classifica, da sola, portandosi a quota 20 punti e sorpassando Lecce ed Empoli, entrambe a 18. Resta invece fermo a 8 punti il Cosenza, che ha chiuso la gara in 10 per l’espulsione-lampo

La partita

Al 5′ primo tentativo da parte del Cosenza: Carretta serve Baez che ci prova di testa sul primo palo, palla facile per Belec. Alto, al 7′, il colpo di testa di Tiritiello. Al 13′, su una respinta in area della difesa rossoblù, ci arriva Tutino che ci prova di potenza, palla che sfiora la traversa. Sorvola la traversa anche un tentativo a giro di Sciaudone al 15′. Due minuti dopo, Vera serve in area Baez la cui conclusione è troppo centrale per impensierire Belec. Al 26′ Carretta, servito da Vera in mezzo non trova la porta. Al 35′ la Salernitana si fa vedere: Tutino serve Anderson che ci prova di prima intenzione, Falcone respinge sul primo palo. Il Cosenza ribatte immediatamente con Baez che, servito da Carretta, conclude al volo spedendo alto di poco. Potente ma centrale, al 44′ la conclusione di Anderson: Falcone in due tempi.

La ripresa

Al 5′ della ripresa la Salernitana passa in vantaggio: Anderson lancia in profondità Tutino che supera l’uscita bassa di Falcone e insacca in rete, 0-1. I padroni di casa accusano il colpo e non riescono a trovare lo spunto giusto per reagire. Al 31′ il Cosenza inserisce al posto di Carretta Ba, che però entra in campo senza essere autorizzato da Dionisi: cartellino giallo. Passano appena 5′ e Ba trattiene vistosamente Tutino e rimedia il secondo giallo della propria brevissima partita: Cosenza in 10. Nel recupero Petre, servito da Corsi, sfiora il pari di testa, ma la palla sfila di pochissimo a lato.