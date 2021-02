COSENZA – È ufficiale: Gianluigi Sueva, attaccante classe 2001 in forza al Cosenza, ha firmato un contratto, il primo da professionista, fino al 30 giugno 2024. L’annuncio per l’ex bomber della Primavera rossoblù è arrivato dalla società calabrese con questo comunicato: “ La Società Cosenza Calcio comunica che, in data odierna, il calciatore Gianluigi Sueva, nato a Cetraro (CS) l’01/01/2001, ha firmato un contratto da professionista che avrà validità Advertisements “.