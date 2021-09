L’ex Williams critica le parole del giapponese, che si è detto stupito di essere stato ribadito in AlphaTauri: “Si prenoti un biglietto aereo, perché non sarà in F1 nel 2023”. Il campione 1996: “Yuki è legato alla Honda, questo pesa”

Nonostante le ottime premesse iniziali all’approdo quest’anno in F.1, il 21enne Yuki Tsunoda sta faticando con l’AlphaTauri. Cinque le gare in cui il giapponese è finito in zona punti (Bahrain, Azerbaigian, Austria, Gran Bretagna e Ungheria), a contorno però di svariati incidenti che stanno condizionando la sua stagione, come quello alla curva Gresini che gli ha compromesso subito le qualifiche a Imola. Se però il team faentino ha deciso di dargli fiducia anche per il 2022, all’emittente tv britannica Channel 4 David Coulthard è stato molto duro.

Coulthard e il biglietto aereo — Le parole rilasciate durante il weekend di Monza da Tsunoda ( “La prima metà della stagione è stata abbastanza incostante, sono un po’ sorpreso della riconferma perché continuo a schiantarmi e a far spendere un sacco di soldi alla squadra”) non sono piaciute all’ex di Williams, McLaren e Red Bull: “Da che pianeta viene? – ha commentato – penso che dovrebbe fare i bagagli e tornare a casa, perché questa non è la voce di un pilota”. E ancora: “Prenoterei un biglietto aereo ora e lo prenderei bello economico, perché non sarà in Formula 1 alla fine del 2022”.

Damon Hill spiega — Parole dure, nonostante le buone premesse del giapponese: 3° nel campionato di F2 2020 dietro agli FDA Mick Schumacher e Callum Ilott e vincitore del premio “Rookie of the year” all’esordio nella categoria (dopo la stagione in F3 con Jenzer Motorsport due anni fa). A Coulthard, si è aggiunto anche Damon Hill, suo compagno alla Williams nelle stagioni 1994 e 1995, che ha dato una motivazione ‘politica’ della permanenza in F1 di Tsunoda: “È coinvolto con la Honda — ha detto il 61enne campione 1996 nel Circus al podcast F1 Nation — non dimenticate che questo è un aspetto rilevante”.

