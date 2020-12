HOUSTON – Niente Us Women Open per Andrea Lee. La golfista è risultata positiva al Coronavirus. Inizialmente negativa al test del tampone richiesto dalla USGA la scorsa settimana, Lee, un volta arrivata in Texas, ha effettuato un nuovo controllo che ha dato esito completamente opposto: positiva al Coronavirus. Al suo posto è stata contattata Ayaka Watanabe.