Liberty Media comunica che il persistere della pandemia ha costretto il Governo giapponese a eliminare dal calendario l’appuntamento di Suzuka

Dopo la cancellazione degli appuntamenti di Singapore e di Melbourne, a saltare è anche il Gran Premio di Giappone, inizialmente programmato per il weekend dell’8-10 ottobre sul circuito di Suzuka. A comunicarlo è Liberty Media attraverso un comunicato in cui si sottolinea che il persistere della pandemia di Covid-19 ha costretto il Governo Giapponese a cancellare l’evento. La decisione, puntualizza Formula 1, non significa la cancellazione del GP di Turchia, in programma il fine settimana dell’1-3 ottobre, regolarmente nei calendari.

Nuovi scenari — La decisione del governo giapponese apre, quindi, nuovi scenari legati al calendario di Formula 1, più volte rivisto durante la stagione in corso. L’organizzazione, fa sapere nella nota diramata, è tuttavia già a lavoro per sostituire con nuovi Gran Premi gli appuntamenti cancellati. Per questa ragione sono attesi ulteriori dettagli e novità nelle prossime settimane.

La situazione in Brasile — A far da contralto alla decisione del governo giapponese, la situazione in Brasile, dove il governo di San Paolo ha autorizzato lo svolgimento del GP sul tracciato di Interlagos a porte aperte con capienza al 100% con ingresso a chi ha già ricevuto almeno una dose di vaccino. In programma il weekend del 5-7 novembre, non è da escludere uno scambio di date con il GP del Messico, in programma la settimana successiva. Per l’appuntamento di Interlagos, sono stati già venduti 40mila biglietti.

18 agosto 2021 (modifica il 18 agosto 2021 | 10:35) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte Gazzetta.it