MONZA – Il Monza scuote i tifosi e la squadra con una notizia improvvisa: l’ad Adriano Galliani è infatti positivo al coronavirus. Questo il comunicato brianzolo: “A.C. Monza comunica che Adriano Galliani è risultato positivo al Covid-19, a seguito dell’ultimo tampone molecolare a cui si è sottoposto. L’Amministratore Delegato biancorosso, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore, è entrato in regime di quarantena a domicilio”.

Fonte tuttosport.com

