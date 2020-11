CAVA DE’ TIRRENI – La Cavese, tramite un comunicato, ha reso noto che “i risultati dell’ultimo ciclo di tamponi e test sierologici a cui è stato sottoposto ieri il gruppo squadra hanno rilevato le positività al COVID-19 di tre tesserati, già prontamente posti in isolamento domiciliare. Il gruppo squadra effettuerà a stretto giro un nuovo ciclo di tamponi come previsto dal protocollo per la disputa della gara”.

