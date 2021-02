CAGLIARI – Pericolo Covid scampato, almeno per ora, in casa Cagliari. Tutti negativi i tamponi effettuati a giocatori e staff dopo l’allarme legato al focolaio Torino, ultima squadra affrontata dai rossoblù venerdì scorso alla Sardegna Arena. Venerdì scorso il bollettino granata era fermo a due positivi. La scoperta dei nuovi casi a Torino era stata comunicata alla società rossoblù dopo che i giocatori si erano già riuniti per

gli allenamenti con il nuovo allenatore Leonardo. Da qui la necessita di controlli supplementari: test superato, tutti negativi.

Fonte tuttosport.com

