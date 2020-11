Raccontano che l’eliminazione dell’altra sera per mano della Francia l’abbia lasciato un po’ così, sul chi va là: quasi smarrito per un istante, lui che non è abituato a incassare sconfitte. Ma nelle rare occasioni in cui succede, l’effetto provocato su Cristiano Ronaldo è doppio: brucia da impazzire l’uscita del Portogallo dalla Nations League di cui i lusitani erano i detentori, come o probabilmente anche più delle notti

maledette vissute con la Juventus in Champions, però la rabbia abbinata alla voglia di ricominciare a gioire è troppo forte. Troppo superiore a qualsiasi eventuale forma di decadimento, sostantivo che peraltro nel vocabolario del campionissimo non esiste. E così questa sera a Spalato il fuoriclasse bianconero tornerà a difendere i colori del suo Paese e sarà una sorta di warm up in vista del maxi Gran Premio compreso nel filotto da dieci partite in 33 giorni che terrà la Juve impegnata senza sosta da sabato fino al 22 dicembre. Una serie da vivere in bianco e nero, ma oggi la mente è ancora altrove.