CRANS MONTANA – Sofia Goggia è stata la migliore nella prima prova sulla pista di Crans Montana. La bergamasca ha tagliato il traguardo più velocemente di tutte con il tempo di 1.29.63. La prova è srvita per la doppia discesa di venerdì e sabato e che saranno seguite domenica dal superG. Secondo posto alla svizzera Corinne Suter in 1.30.03, mentre il terzo posto è di Elisa Curtoni, che ha Advertisements 1.30.18. Subito dopo, Federica Brignone ha totalizzato il quarto tempo in 1.30.34 mentre Francesca Marsaglia è 6ª in 1.30.45 seguita con da Nadia Delago settima in 1.50.53. Marta Bassino non ha invece partecipato a questa prova che è stata lungamente interrotta per la brutta caduta dell’austriaca Nina Ortlieb.