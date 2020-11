FROSINONE – Ancora una vittoria per il Frosinone, che piega la Cremonese allo Stirpe: ora gli uomini di Nesta sono primi in classifica a pari punti con Empoli e Chievo.

Rohden segna il gol che sarà decisivo

Dopo 5′ un grande intervento di Valeri stoppa un tiro di Ciano, innescato da Novakovich. La Cremonese dal canto suo risponde con un tiro da fuori di Deli, che Bardi para, e con Gaetano, a cui Ariaudo si oppone in tempo. Bisoli perde per infortunio Valzania: il centrocampista si fa male in un contrasto con Ariaudo e al suo posto entra Castagnetti. Ciano prende le

Bisoli, i cambi in attacco non pagano

misure e al 20′ sfiora il gol del vantaggio con un tiro dal volo dal limite dell’area. E’ il 38′ quando i giallazzurri sbloccano il risultato: Zampano mette in area un cross col contagiri e, lasciato solo da, buca. Bisoli recrimina, in quanto considera la rete viziata da un fallo disu

Inizia la ripresa e Bisoli si gioca due carte ultra offensive: fuori Ceravolo e Deli per il grande ex Ciofani e Buonaiuto. Il Frosinone costringe Alfonso a una bella parata su Curado, ma è la Cremonese a fare la partita: Ciofani viene fermato da Ariaudo, poi Bardi risponde da fenomeno a una violenta conclusione di Castagnetti all’incrocio dei pali. E’ sempre il portiere scuola Inter a brillare, annullando il tiro di Crescenzi. Nesta si gioca un triplice cambio, inserendo D’Elia, Tabanelli e Parzyszek; la Cremonese sciupa una grossa occasione quando Gaetano invece che tirare serve l’accorrente Zortea, il quale spara alto sopra la traversa. Bisoli fa entrare anche Celar, che si dimostra subito pimpante, saltando Zampano per due volte ma prima non trova nessuno in area, poi il suo tiro è mal calibrato: vince il Frosinone.

FROSINONE-CREMONESE 1-0: NUMERI E STATISTICHE

