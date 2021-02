CREMONA – Fabio Pecchia, tecnico della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa dell’impegno infrasettimanale di domani al Penzo contro il Venezia, gara a cui i grigiorossi si affacciano dopo la vittoria sul Pisa: “Gli acciaccati sono tutti rientrati in gruppo, non ci sono stati problemi particolari”. Il campionato cadetto si è dimostrato come al solito un torno complicatissimo, sia per quanto riguarda la corsa alla serie A che la

lotta per non retrocedere: “Chi sapràle energie avrà più vantaggi in queste settimane così intense. Il mio obiettivo è rendere tutta la rosa competitiva, recuperando chi è reduce da infortuni e mettendo in pari i nuovi arrivati. Le scelte che farò domani saranno fatte anche in base a chi potrà garantirà. In difesa non credo ci saranno novità, mentre in mezzo al campo ho più opzioni. Pecchia spiega poi il motivo che ha portato Daniela vestire la fascia di: “Ho fatto scegliere ai ragazzi, non c’è un motivo preciso”. Un parere poi sugli arancioneroverdi: “Il Venezia è una squadra che gioca bene, cone che si sta riprendendo alla grande. Hanno una rosa valida e i loro risultati non sono arrivati senza un motivo”.

Fonte tuttosport.com

