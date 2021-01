CREMONA – E’ di 1-1 il risultato finale della sfida andata in scena allo Zini tra Cremonese e Spal. Passano in vantaggio per primi gli ospiti con Paloschi, poi è arrivato il pari di Ciofani, tutto nella seconda frazione di gioco. Con questo pari la Cremonese si porta a quota 19 punti in classifica, allontanandosi di un punto dalla zona calda. La Spal si porta invece a 33

e aggancia il Cittadella in terza posizione dopo aver accarezzato a lungo la seconda posizione in solitaria, in caso di vittoria.