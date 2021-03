Il Portogallo si è aggiudicato la prima partita valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar, battendo per 1-0 l’Azerbaigian di Gianni De Biasi grazie all’autorete di Medvedev al 37′ del primo tempo. La gara si è giocata a Torino a causa dell’emergenza Covid in Portogallo. Nonostante le tante occasioni create, Ronaldo, in campo per 90′, non ha trovato il gol all’Allianz Stadium. Per la sua Nazionale, massimo risultato dunque col minimo sforzo, in vista dei prossimi due impegni, contro Serbia (che ha superato 3-2 l’Irlanda) e Lussemburgo, in programma nei prossimi sei giorni.

