TORINO – Un altro trofeo, il quarto in Italia, per Cristiano Ronaldo che anche ieri sera contro il Napoli, nella finale di Supercoppa, ha voluto lasciare il segno. Suo il gol che ha sbloccato l'incontro prima del 2-0 di Morata e poi la festa, in campo e fuori, dopo aver alzato il trofeo a Reggio Emilia. Un altro grande traguardo dunque per il portoghese, esaltato su Instagram anche dalla compagna Questo il messaggio della modella argentina: "Dove c'è l'unità, c'è vittoria. Sei uno dei migliori atleti della storia, sei già una LEGGENDA e la mia fonte di ispirazione. Grazie amore mio per così tanto. Congratulazioni per un altro titolo nella tua carriera professionale!!! È un orgoglio e la mia più grande felicità accompagnarti per mano sul sentiero della VITA."