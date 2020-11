TORINO – “Cristiano Ronaldo da noi? Non possiamo mai sapere cosa succede nel calciomercato. Chissà, magari un giorno si sveglia e dirà: “Voglio andare a giocare in un altro club”. E quanti sono i club che se lo possono permettere? Quattro, cinque, sei o sette. È una cerchia ristretta e il PSG ne fa parte. La situazione attuale è molto complicata per tutti, ma il mercato è una

questione di opportunità. A volte possono succedere cose straordinarie».

L’ha detto Leonardo Nascimento de Araújo, per gli amici Leoanardo. Ma anche per i non amici. Per brevità, insomma. E l’ha detto in qualità di direttore sportivo del Paris Saint Germain in una chiacchierata multimediale (il termine tecnico sarebbe Question and Answer) con i tifosi del club parigino sui canali social ufficiali. Per carità, il contesto era piuttosto informale, ma è chiaro che frasi di tale portata – nel momento stesso in cui venivano pronunciate – non potevano essere ritenute prive di effetti. Tantopiù perché giungono a poche settimane da una sessione di calciomercato in cui le voci sull’eventuale approdo di CR7 al Psg non sono mancate.