Cristiano Ronaldo è partito da Lisbona alle 13.35 con un volo privato e atterrerà a Torino, dove intende proseguire la quarantena. Dopo la positività al Covid registrata ieri nel ritiro della nazionale portoghese, l’attaccante della Juventus è in quarantena. Nonostante ciò Ronaldo è partito dal Portogallo per raggiungere Torino dove passerà il periodo di isolamento in attesa del doppio tampone negativo che lo renderebbe automaticamente non positivo.



Fonte www.repubblica.it

