TORINO – Aveva lo sguardo furioso, l’altra sera, non appena il pallone scagliato rabbiosamente con il piede sinistro s’era infilato nella porta del Ferencvaros. Non era semplicemente il primo gol europeo di Cristiano Ronaldo a segno per la quindicesima edizione consecutiva di Champions League. Era il segno – né il primo né l’ultimo – dell’infinità di un calciatore stellare, della sua innata incapacità di accontentarsi (ecco spiegata la mancata

Advertisements

esultanza per un misero pari contro gli ungheresi) e così il fatto che il suo nome sia stato inserito fra i migliori 11 in corsa per il Best Fifa Player Award 2020 entra nella logica delle cose. Non ha stupito nessuno, figuriamoci chi a buon diritto ritiene di essere il giocatore più bravo al mondo e ogni giorno lavora per quest’obiettivo. La Fifa ha piazzatoaccanto ad altri dieci nomi illustri: Leo Messi naturalmente, Robert Lewandowski altrettanto ovviamente, Kylian Mbappé com’è giusto che sia, oltre ad assi del calibro di Sergio Ramos, Neymar, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Kevin De Bruyne, Sadio Mané e Thiago Alcantara.