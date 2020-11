CROTONE – Arrivato a fine calciomercato dal Torino , Koffi Djidji non ha ancora giocato un minuto con la maglia del Crotone . Oggi il francese ha risposto alle domande postegli sul sito ufficiale rossoblù “Ho avuto il Covid a settembre, ho passato un mese in casa, e solo 3-4 settimane con la squadra, di cui due da solo e due col resto del gruppo. E’ stato un po’ difficile , Advertisements mi sento meglio. Sono venuto per imparare , conoscere il nuovo gruppo e dare il mio contributo, è per questo che devo lavorare duro, farò tutto per la squadra e la società”.

Sulla prossima sfida con la Lazio: “Abbiamo bisogno di fare ancora meglio di quanto visto col Torino, perché il Crotone è una squadra che gioca bene, la classifica è bugiarda. Con i biancocelesti sarà un match difficile, ma dobbiamo giocare come noi sappiamo fare, fare sempre meglio. Quando ero da solo è stato un po’ difficile, ma adesso sto bene, mi trovo bene con tutti i compagni, non con uno solo in particolare”. Djidji conclude parlando dei motivi che lo hanno spinto a scegliere i calabresi: “Sono venuto qui perché ho parlato con Giampaolo, col mio procuratore e mi pareva un bell’obiettivo raggiungere la salvezza con questo club, una squadra che ha ottenuto la promozione in B. E’ una buona occasione sia per me che per la squadra”.