CROTONE – Il Crotone ha ufficializzato l’ingaggio di Serse Cosmi come nuovo allenatore al posto dell’esonerato Giovanni Stroppa . “Il Football Club Crotone comunica di aver affidato a Serse Cosmi la guida tecnica della Prima squadra – si legge in una nota della società calabrese – il neo tecnico rossoblù ha firmato un contratto che lo legherà al club pitagorico fino al 30 giugno 2021”.

Advertisements Martedì la presentazione di

Cosmi torna a lavorare in Serie dopo oltre 8 anni: l’ultima volta gli era successo nel Siena, fino a dicembre del 2012. “Insieme al tecnico umbro approdano in rossoblù il suo vice Michele Tardioli, il preparatore atletico Manuel De Maria e il match analyst Salvatore Pollino – precisa ancora il Crotone – al mister ed al suo staff il più caloroso benvenuto e un grosso in bocca al lupo da parte di tutta la famiglia rossoblù! La presentazione è in programma per domani, martedì 2 marzo, a partire dalle ore 12:30 e si svolgerà con la modalità della videoconferenza”.