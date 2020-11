CROTONE – Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati per il match con il Crotone. Fischio d’inizio alle ore 15 allo stadio Ezio Scida. Diverse assenze tra i biancocelesti, due su tutti: Strakosha, che si è negativizzato ma non è riuscito a partire per la Calabria, e Milinkovic-Savic, fermato in Serbia dal Coronavirus. Ecco la lista completa dei 22 calciatori scelti.

Difensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Patric, Radu;

Centrocampisti: Akpa Akpro, Anderson, Cataldi, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Parolo, A. Pereira;

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi.

