CROTONE – “Mi trovo molto bene qui, sono stato accolto bene da tutti. Mi hanno fatto sentire a casa, è importante per iniziare bene l’avventura. Conoscevo già un paio di giocatori, francesi come me. Ho fatto la scelta giusta, sono felice e contento di essere qui”. Lo ha dichiarato Adam Ounas, attaccante del Crotone, ai microfoni del sito ufficiale rossoblù: “Abbiamo disputato un buon primo tempo a San Advertisements Sassuolo per cercare di ottenere punti. Il modulo lo sceglie il mister, noi lavoriamo bene concentrati sull’impegno di domenica con il Sassuolo. Vogliamo fortemente la vittoria e ripartire per una seconda parte di stagione ad alta intensità. Bisogna avere un atteggiamento positivo, avere tutti la voglia di fare bene, dare il massimo per raccogliere quanti più punti possibile, a cominicare da domenica. La condizione? Prima di arrivare a Crotone mi allenavo da solo, farlo in squadra è più difficile e impegnativo. Lavoro con lo staff per trovare la condizione migliore, spero che andrà sempre meglio”.

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram