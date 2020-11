CROTONE – Non arrivano buone notizie per il Crotone di Giovanni Stroppa, già alle prese con una vittoria che non arriva e ora anche costretto a perdere il suo leader di centrocampo. Gli esami medici svolti su Luca Cigarini, infatti, hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio sinistro. L’ex Cagliari dovrà osservare uno stop di venti, anche se Cigarini nel frattempo ha già cominciato le

del caso. Le sue condizioni, ha reso noto il club rossoblù, verranno monitorate.