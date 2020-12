CROTONE – Primo successo in campionato per il Crotone ultimo in classifica, che batte 4-1 lo Spezia nel secondo anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. I tre punti danno ossigeno a Giovanni Stroppa , sempre più in bilico, nelle ultime settimane, sulla panchina calabrese. C’è poco da recriminare per gli Aquilotti di Vincenzo Italiano, che pagano per un inizio di secondo tempo da dimenticare.

Crotone-Spezia, la partita

Il Crotone è senza Cigarini, Petriccione e Rispoli: Stroppa schiera Simy in attacco con Messias mentre Pedro Pereira e Reca sono gli esterni di centrocampo. Italiano, per il suo Spezia, lascia inizialmente fuori Gyasi e Maggiore mentre in attacco c’è Agudelo in appoggio di Piccoli. Negli Aquilotti non ci sono Zoet, Nzola, Galabinov, Mattiello, Leo Sena, Dell’Orco e Ramos. I calabresi sbloccano il match al 7’ con Messias, che punta Terzi, lo supera per poi battere il portiere spezzino Provedel. I liguri impiegano undici minuti per pareggiare, favoriti da un errore di Zanellato che perde palla nei pressi dell’area di rigore: Farias infila facilmente un immobile Cordaz. Poi, prima dell’intervallo, Piccoli e Farias sfiorano il raddoppio per lo Spezia.

Messias fa doppietta

A inizio del secondo tempo il Crotone schiaccia gli avversari e sferra il colpo da ko: Messias e Simy mancano la rete nell’arco di un minuto, prima dell’uno-due che decide l’incontro. Al 49’ Molina pesca Reca che penetra da sinistra, si beve Sala e poi supera Provedel. Al 56’ terzo gol dei padroni di casa grazie a Eduardo, che appoggia a porta spalancata su passaggio di Pedro Pereira. Italiano si gioca la carta dei cambi per cercare di recuperare, il Crotone però si chiude con intelligenza. Cordaz guarda sfilare lontano dai suoi pali un tentativo sbilenco del nuovo entrato Maggiore. Il Crotone contiene bene i liguri e va ancora a segno con Messias all’85’: la rete è però annullata dall’arbitro Giua per fuorigioco dello stesso brasiliano. L’attaccante del Crotone si rifà al sesto minuto di recupero, andando a segno davvero e completando la sua doppietta. Al fischio finale i calabresi fanno festa per la prima vittoria stagionale.

Crotone-Spezia 4-1, tabellino e statistiche