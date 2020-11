CROTONE – Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa , prima della partita col Torino di domani pomeriggio, analizza l’impegno in conferenza stampa:“Siamo consapevoli di avere alle spalle prestazioni importanti. C’è da migliorare qualche aspetto, su tutti occorre avere più cattiveria e attenzione nel fare le cose, per il resto si deve continuare così, ma non dobbiamo farci rubare la merenda. C on i granata dobbiamo fare una partita con grandissimo Advertisements , cercando di vincere gli contri individuali, questo sarà fondamentale. Poi bisogna cercare di portare gli episodi dalla nostra parte, dobbiamo migliorare sotto porta e in difesa , visto che abbiamo sicuramente preso molti gol”.

Nonostante un sistema di gioco molto offensivo, infatti, i calabresi segnano meno di quanto potrebbero: “Il cruccio principale è questo, se avessimo realizzato la metà delle occasioni create parleremmo di un altro torneo. Ma siamo in buona compagnia. Ne abbiamo presi tanti, ma diverse squadre in Serie A hanno subito più di dieci gol”. Contro i rossoblù si parerà Andrea Belotti, che pur frenato dai postumi di un traumi al ginocchio resta sempre un cliente difficilissimo: “Marcatura speciale per il Gallo? Non occorre, basta lavorare nel modo giusto. Il Torino non è solo Belotti, ha un parco attaccanti di qualità, e bisogna sempre e comunque essere attenti. Lavoriamo sempre per conquistare punti, purtroppo fin qui non siamo riusciti a portare a casa quanto meritavamo”.