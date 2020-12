CROTONE – Il Crotone di Giovanni Stroppa è pronto per accogliere allo Scida il Napoli di Gattuso domani alle 18. Ecco le parole dell’allenatore rossoblù al sito ufficiale del club: “Servirà attenzione, abbiamo dimostrato che quando la manteniamo possiamo tener testa a tutti. Adesso abbiamo questo scoglio da superare, cercheremo di fare ugualmente risultato. La squadra ha sempre fatto ottime prestazioni, se escludiamo il secondo tempo di Bologna in cui non Advertisements Cigarini a cui servirà più tempo” . Il valore offensivo del Napoli è notevole: “Hanno calciatori importanti in tutti i ruoli, gli attaccanti in particolare sono di livello mondiale. Non sono bravi solo nei singoli, ammiro molto Gattuso: ha un’identità importante e forse è la squadra che gioca meglio in campionato. Noi non dovremo commettere errori e fare attenzione ai singoli dettagli, anche se di fronte avremo calciatori che possono risolvere le gare in un attimo. Difendersi meglio? Non so cosa significa, cercheremo di lavorare come abbiamo fatto, uomo contro uomo o di reparto. Quello che conta sono le motivazioni”.