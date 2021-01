CROTONE – Il brutto tonfo contro l’Inter ormai è passato, e il Crotone è atteso da un’altra big come la Roma. Questo il pensiero del tecnico rossoblù Giovanni Stroppa in conferenza stampa: “ Affrontiamo una delle squadre più in forma, è una sfida di livello assoluto e che cercheremo di affrontare al meglio come sempre. Chi recuperiamo tra Cigarini e Benali? Nessuno dei due. Sappiamo che la Roma ha qualità, capacità Advertisements Fonseca per questo cambio che ha saputo operare da quando è arrivato. Rispetto alla sfida mettiamo dentro qualcuno più fresco, abbiamo speso tanto con l’Inter e tanti miei ragazzi sono stanchi. Sarà una partita dispendiosa e agonistica”. Su Koffi Djidji: “Ci ho parlato, mi dispiace che è arrivato in ritardo ed ha avuto problemi, ha dovuto iniziare da zero. Sto cercando di metterlo dentro a gara in corso per dargli minutaggio, è una risorsa assoluta, ma bisogna avere ancora un po’ di pazienza”.