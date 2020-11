TORINO – Un punto che muove la classifica del Crotone, quello ottenuto da Giovanni Stroppa in casa del Torino. Il tecnico rossoblù ha commentato così, a Sky, lo 0-0 dell’Olimpico Grande Torino: “ Finalmente una partita terminata senza prendere gol. È molto importante per il lavoro che abbiamo fatto fino ad ora. Ci manca ancora qualcosa negli ultimi 20-30 metri, ma è stata una prestazione importante fatta di equilibrio Advertisements . Magallàn? In difesa hanno lavorato bene tutti, molto dipendeva dalla posizione di Belotti, sia nei duelli aerei che in quelli palla a terra. Lui si è comportato bene così come i suoi compagni. La sostituzione di Siligardi? È nata dal rosso a Luperto, se avesse avuto nelle corde il ruolo della mezz’ala l’avrei tenuto. Mi sono scusato con lui – ha ammesso il tecnico del Crotone – ma la scelta è arrivata per cause di forza maggiore“.

TORINO-CROTONE 0-0: LA CRONACA

Fonte tuttosport.com

