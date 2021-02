CROTONE – Il Crotone fa un passo falso grave contro una rivale per la corsa alla salvezza, ossia il Cagliari, che s’impone allo Scida 2-0. Giovanni Stroppa, allenatore dei calabresi, analizza la partita a Sky Sport non senza un pizzico di rammarico: “Eravamo padroni del campo, nell’episodio che ha portato al primo gol potevamo fare meglio”. La salvezza è una vetta da scalare: “Mi dispiace perché non abbiamo concesso niente Advertisements Ounas, per il resto la mia squadra ha fatto una prestazione importante” . Stroppa conclude così: “E’ un peccato perché potevamo agguantare le squadre davanti e avremmo avuto così la sensazione di essere vivi. Una rincorsa ancora più difficile“.