CROTONE – Giovanni Stroppa ha analizzato la sconfitta rimediata dal suo Crotone contro la Roma allo Scida: "Negli episodi non siamo stati così bravi. Il primo tempo non è andato bene, specie a livello caratteriale e questo è stato trasmesso alla squadra. La Roma in tre occasioni ha fatto tre gol, abbiamo rischiato la debacle ma i ragazzi hanno risposto bene, con equilibrio, giocando in maniera più pratica e semplice. 2-3 e da lì a un finale arrembante" .