FIRENZE – “Sapevamo che la Fiorentina era in difficoltà e dovevamo approfittarne”. Lo ha dichiarato Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, dopo il match contro la Fiorentina a Dazn: “. Siamo stati troppo leggeri in occasione dei due gol, non possiamo concedere soluzioni del genere. Certo, Bonaventura ha fatto un gol bellissimo, ma sul secondo si poteva far meglio. Abbiamo dei limiti, a volte fatichiamo a gestire la palla, Advertisements Messias? Non so cosa abbia, speriamo di non averlo perso, per noi è un giocatore preziosissimo, un potenziale fuoriclasse. Credo che abbia pagato il suo carattere nelle esperienze precedenti, è timido e introverso, adesso ha una personalità differente e i numeri parlano di qualcosa di straordinario. Dimostra qualità importanti. Cerchiamo di valutarlo nei prossimi giorni. Mi aspetto qualcosa dal mercato. Se arrivano calciatori adatti possiamo fare qualcosa di importante. Davanti ci manca qualcosina. Benali è già una risorsa in più, ma la coperta resta corta. Ho detto sempre che con poco si può ottenere tanto”.

Fonte tuttosport.com

