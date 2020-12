UDINE – Dopo il pareggio a reti inviolate in casa dell’ Udinese , l’allenatore del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato a Sky Sport: “ Negli ultimi tre giorni abbiamo fatto più punti delle prime nove partite. Siamo stati attenti, non era semplice giocare in casa dei friulani. Abbiamo fatto la nostra partita: l’Udinese sa cosa fare in campo, avendo ottime individualità, ma noi le abbiamo preso le misure. C’è stata un’occasione da gol Advertisements sotto controllo . Non siamo stati bravi come altre volte, ma giocare una partita diversa a volte paga ” .

Il tecnico pitagorico spende parole al miele per Junior Messias: “E’ un ragazzo con qualità enormi, a volte l’ho punzecchiato per il fatto che non porta a casa ciò che crea. Sabato ha fatto cose importanti e in questo campionato sta facendo meglio che in Serie B”. Stroppa conclude parlando di Simy: “Non è mai mancato e mi parlo delle prestazioni, sabato non ha incrementato le sue statistiche ma ha fatto una partita importante. Al di là di tutto, la squadra necessitava di punti per avere una conferma. Abbiamo acquisito autostima, consapevolezza e un po’ di cattiveria in più in una categoria che l’anno scorso era inarrivabile. Ora commettiamo meno ingenuità e in campo combiniamo qualcosa di più”.

UDINESE-CROTONE 0-0: NUMERI E STATISTICHE