SOFIA – La Roma cade in trasferta nella sesta giornata di Europa League contro il CSKA : bulgari in vantaggio con Rodrigues , pari giallorosso di Milanese , poi decide la doppietta di Sowe .

CSKA SOFIA-ROMA: NUMERI E STATISTICHE

CSKA SOFIA (3-4-1-2): Busatto; Antov, Mattheij, Zanev; Yomov (18′ st Vion), Youga (29′ st Galabov), Geferson, Mazikou; Rodrigues (36′ st Henrique); Sowe (29′ st Ahmedov), Sankhare (18′ st Beltrame). A disposizione: Evtimov, Carey,

Penaranda, Tunitsov. Allenatore: Akrapovic

ROMA (3-4-2-1): Boer; Kumbulla (1′ st Smalling), Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres (37′ st Tripi), Milanese (17′ st Villar), Diawara, Bamba (18′ st Karsdorp); Pérez, Pedro; Mayoral. A disposizione: Lopez, Berti, Bove, Ciervo. Allenatore: Fonseca

ARBITRO: Peljto (Bielorussia)

MARCATORI: 5′ pt Rodrigues, Antov (C), 22′ pt Milanese (R), 34′ pt Sowe (C), 10′ st Sowe (C)

NOTE: Ammoniti Tripi (R). Recupero: 3′ st.