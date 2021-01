Per Cutrone l’avventura in Spagna sarà la terza dall’inizio della stagione dopo Fiorentina e Wolverhampton. Gli spagnoli chiudono con i Wolves per un prestito secco: nella storia del club tanti italiani hanno fatto bene. Oltre ai più recenti Florenzi e Zaza, anche Fiore, Lucarelli, Di Vaio, Moretti, Corradi, Tavano, Carboni, oltre che gli allenatori Prandelli e Ranieri.

