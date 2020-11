TORINO – La Fondazione Laps di Lapo Elkann ha lanciato il progetto che coinvolge i nazionali di Italia, Portogallo e Israele per raccogliere cibo e fondi per le famiglie colpite duramente dalla pandemia. « Facciamo il tifo per chi ci ha sempre tifato. Facciamo il tifo per l’Italia nella partita contro il Covid-19, una sfida in cui tutti possono scendere in campo. Dona ora sulle nostre piattaforme o, per Advertisements ». Da Cristiano Ronaldo, capitano dei lusitani, a Giorgio Chiellini, che ha la fascia alla Juventus e in Nazionale, i campioni nei rispettivi paesi ci mettono la faccia. Per segnare il gol più bello.

Fonte tuttosport.com

