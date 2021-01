TORINO – Sorrisi, auguri e feste in famiglia per tanti campioni della Serie A , che hanno celebrato la notte di Capodanno anche sui social network: “Ancora un anno che se ne va – scrive Lautaro Martinez dell’Inter, che pubblica su Instagram una foto con la fidanzata Agustina Gandolfo – Un anno difficile. Un anno di tante sensazioni. Un anno in cui abbiamo imparato a valorizzare tutto più di prima. Advertisements “. Festa in famiglia con la sua Jessica per Ciro Immobile della Lazio che scrive: “Con la speranza di un futuro migliore auguro a tutti uno straordinario 2021“.

Donnarumma: “Vogliamo i tifosi allo stadio”

Il pensiero di tanti calciatori va al 2020, anno nefasto a causa del Coronavirus, come sottolinea Gigio Donnarumma: “Dopo un anno difficile come quello vissuto, auguro a tutti noi un 2021 diverso, anzi normale. Perché la cosa di cui abbiamo più bisogno è la normalità. E per noi, che siamo pronti ad affrontare il nuovo anno con lo stesso spirito, grinta e determinazione di sempre, la normalità sarebbe poter riavere al più presto i nostri tifosi allo stadio“. Koulibaly del Napoli non perde l’occasione per ricordare di dire no al razzismo, mentre il Papu Gomez, separato in casa nell’Atalanta in attesa di capire dove andrà a giocare, sorride in famiglia facendo gli auguri al web: “Buon fine anno” è il conciso messaggio dell’attaccante argentino, che piace tanto all’Inter. Anche Lozano del Napoli è in dolce compagnia mentre l’eterno Quagliarella della Sampdoria sottolinea la propria attenzione al fisico con il messaggio “Fate come Fabio, sbocciate responsabilmente“, accompagnato da una sua foto, in allenamento, mentre stappa una bottiglietta d’acqua.