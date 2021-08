Pilota di rallycross ed eventi show, protagonista di Top Gear Usa, l’americano è stato scelto dalla casa inglese per l’Extreme E 2022. Laureato in biologia marina, è un personaggio anche sui social

Il toto-McLaren per il 2022 nella Extreme E è risolto a metà: sarà Tanner Foust a guidare nel campionato dei suv elettrici del prossimo anno. Il nome del pilota maschile è stato reso noto dalla scuderia di Woking e, per la verità, ha sorpreso più di qualcuno perché ci si aspettava un qualche grosso nome preso in prestito magari dalla Formula 1. E invece il team britannico ha puntato su un ambito totalmente diverso, concentrandosi sulla spettacolarizzazione del motorsport e sul peso della popolarità. Il nome del prescelto è grosso, e per la serie dei 4×4 elettrici rappresenta una novità perché di personaggi a metà fra televisione e cinema fino a questo momento non se n’erano visti. Lo vedremo il prossimo anno e come dice lui “mai mi sarei aspettato di diventare il pilota della McLaren per la Extreme E, e non vedo l’ora di iniziare”.

showman di successo — Foust, secondo statunitense dopo Kyle Le Duc ad approdare in questo campionato, è uno dei più famosi presentatori televisivi, nonché il re del drifting, e mattatore della trasmissione Top Gear Usa. Ice Racing, rally cross, rally sono solo alcune delle frecce scoccate dal suo arco ma non bisogna dimenticare il suo ruolo di stuntman in film come Fast&Furious, Ironman, The Bourne Ultimatum e anche la serie televisiva cult CSI Miami. Insomma se McLaren voleva sorprendere il mondo della Extreme E ci è sicuramente riuscita. Oltre seicentomila follower su Instagram devono aver pesato non poco sulla scelta di questo personaggio che potrà portare una spinta di popolarità alla Extreme E anche oltre oceano.

chi è tanner foust — Nato in Colorado, a Denver, nel 1973, Foust ha anche un altro asso nella manica molto interessante, che ha entusiasmato Alejandro Agag, patron della Extreme E così come della Formula E: è laureato in biologia marina molecolare — alla Colorado University — e questo lo rende ancora più appetibile per l’opinione pubblica e per gli obiettivi che la Series si propone in tema di cambiamenti climatici e salvaguardia dell’ambiente. Nel 2003, quindi già a trent’anni, Foust ha deciso di intraprendere la carriera di racing driver e ha sfruttato quella che fino ad allora era solo una passione: al suo attivo diversi record mondiali negli eventi Hot Wheels e dal 2010 per tre anni di seguito si è proclamato campione americano di rally cross. Ha vinto quattro medaglie d’oro agli X Games e due campionati di Formula Drift nel 2007 e 2008, a soli quattro anni dunque dal debutto al volante di una vettura da corsa. Al suo attivo molti altri titoli e vittorie fra cui un paio di record tipicamente americani, estremamente spettacolari, e cioè il record di salto in lungo da rampa a rampa con un camion, di ben 300 metri e la guida di una vettura Hot wheels in un Double Loop Dare di 18 metri.

entusiasmo mclaren — Zak Brown, ceo di McLaren Racing si è detto molto contento di questa scelta: “È un pilota di talento, nel settore dell’off road e non solo, e la sua personalità lo ha fatto amare in tutto il mondo”. Brown ha sottolineato come prossimamente McLaren annuncerà anche il nome della pilota che affiancherà Tanner Foust nella stagione 2022 di Extreme E. “Correre per la McLaren – ha detto il pilota di Denver — è il sogno di ogni pilota e l’opportunità di gareggiare in questa Series rende questo onore ancora più speciale perché oltre a portare la mia esperienza potrò partecipare attivamente a una buona causa affrontando questioni chiave per il nostro pianeta”.

